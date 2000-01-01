26.09 08:28 MIGnews.com

Премьер Палестинской автономии посетит Газу

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Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла сообщил, что на следующей неделе заседание палестинского правительства пройдет в городе Газа.На своей странице facebook Хамдалла сообщил: “Заседание палестинского правительства, с участием глав служб безопасности пройдет в следующий вторник в Газе”Ранее ХАМАС объявил о том, что распускает свой “теневой кабинет” - после заключения соглашения о примирении с администрацией Махмуд Аббаса.