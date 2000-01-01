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flickr/Jonas Schoenfelder 25.09 16:50   MIGnews.com

Меркель не допустит нового миграционного кризиса

Миграционный кризис 2015 года не повторится в Германии в той же форме, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам для предотвращения нового кризиса "предприняты необходимые меры".

Заявление канцлера было сделано после прошедших в воскресенье в Германии выборов в бундестаг.

"Я считаю, что я могу сказать, что в такой форме это (миграционный кризис 2015 года — ред) не повторится", — заявила Меркель журналистам.

В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), однако это худший его результат с 1949 года.

Кроме альянса канцлера в парламент прошли: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем (153 места), Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места), Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) (80 мест), "Левые" —69 мест и "Зеленые" —67 мест.
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