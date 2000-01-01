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25.09 17:27   MIGnews.com

Интерпол будет голосовать за принятие ПА в свою систему

Международная полицейская организация "Интерпол" будет голосовать за присоединение ПА к ее рядам. Давление, оказываемое Израилем и Соединенными Штатами в последние дни для предотвращения голосования, не увенчалось успехом.

Это не только повысит международный статус автономии, но и может привести к прямому ущербу для Государства Израиль в будущем. В случае принятия ПА, это позволит ее руководству выдавать международные ордера на арест израильских офицеров и политиков.
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