25.09 17:27 MIGnews.com

Интерпол будет голосовать за принятие ПА в свою систему

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Международная полицейская организация "Интерпол" будет голосовать за присоединение ПА к ее рядам. Давление, оказываемое Израилем и Соединенными Штатами в последние дни для предотвращения голосования, не увенчалось успехом.Это не только повысит международный статус автономии, но и может привести к прямому ущербу для Государства Израиль в будущем. В случае принятия ПА, это позволит ее руководству выдавать международные ордера на арест израильских офицеров и политиков.