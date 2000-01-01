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Youtube 25.09 18:28   MIGnews.com

Турция прекратила трансляцию курдского телеканала

Совет по телевидению и радиовещанию Турции принял решение исключить телеканал Rudaw из пакета спутникового вещания, который связан с властями Иракского Курдистана.

Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 25 сентября.

Отмечается, что это решение является первой реакцией Анкары на проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.

По словам турецкого чиновника в совете, сам телеканал был не в курсе такого решения ведомства.

Руководство автономного региона назначило плебисцит об отделении от Ирака на 25 сентября.

Против референдума категорически выступает Багдад и Анкара. Оба государства назвали проведение референдума "незаконным".
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