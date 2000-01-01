25.09 18:56 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль – растущая глобальная мощь

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел традиционное праздничное мероприятие, организованное для сотрудников канцелярии премьера в честь Рош ха-Шана. В понедельник, 25 сентября, глава правительства рассказал о повышении международного статуса Израиля."У нас много друзей. Наш друг Ангела Меркель победила на выборах в Германии. Хорошо, когда кто-то побеждает в четвёртый раз. Это знак того, что он победит и в пятый, - заявил Нетаниягу.Премьер продолжил: "Мощь Израиля растёт, и это факт, в очень многих сферах: технологии, безопасности, экономики, разведки, кибериндустрии, воды, здравоохранения и сельского хозяйства.И, конечно же, мы - сила, поскольку являемся свободным, демократическим, процветающим государством в регионе, который, мягко выражаясь, не изобилует такими режимами. И это стало возможным благодаря жизненной силе нашего народа.Наша страна отличается широтой души, и мы как сыны своего народа, своей страны, совершившие это чудесное путешествие, чувствуем, что делимся еще чем-то с другими".Нетаниягу сделал ставку на быстрое продвижение Государства Израиль в высокотехнологичном и сельскохозяйственном секторах.Так, в своем выступлении в начале сентября в Аргентине он рекламировал водную политику Израиля. В ходе своего выступления он заявил: "Мы перерабатываем 87% наших сточных вод. Следующая страна, перерабатывающая вторую страну в мире, - это Испания с 17%.Нам принадлежит 20% мировых инвестиций в частную кибербезопасность. Поскольку мы составляем 1/10 из 1% населения мира, это означает, что мы производим в 200 раз больше полоденного. Это как если бы Израиль был страной с 1,6 миллиардом человек [населения]".