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Ирак и Турция начали совместные военные учения | Фото: Thinkstock25.09 20:39   MIGnews.com

Ирак и Турция начали совместные военные учения

Глава генерального штаба ВС Ирака объявил о начале совместных военных учений с Турцией.

В Иракском Курдистане в понедельник, 25 сентября, состоялся референдум о независимости.

"Глава генштаба ВС Ирака объявил о начале широкомасштабных военных маневров Ирака и Турции на границе двух стран", — говорится в заявлении министерства обороны Ирака.

Заявление ведомства последовало после завершения голосования на референдуме о независимости в Иракском Курдистане, против которого выступают Багдад и Анкара.

Иракские власти заявили, что референдум нарушает конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительство готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины.
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