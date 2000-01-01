25.09 20:39 MIGnews.com

Ирак и Турция начали совместные военные учения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава генерального штаба ВС Ирака объявил о начале совместных военных учений с Турцией.В Иракском Курдистане в понедельник, 25 сентября, состоялся референдум о независимости."Глава генштаба ВС Ирака объявил о начале широкомасштабных военных маневров Ирака и Турции на границе двух стран", — говорится в заявлении министерства обороны Ирака.Заявление ведомства последовало после завершения голосования на референдуме о независимости в Иракском Курдистане, против которого выступают Багдад и Анкара.Иракские власти заявили, что референдум нарушает конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны.Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительство готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины.