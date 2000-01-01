25.09 20:39 MIGnews.com
Ирак и Турция начали совместные военные учения
Глава генерального штаба ВС Ирака объявил о начале совместных военных учений с Турцией.
В Иракском Курдистане в понедельник, 25 сентября, состоялся референдум о независимости.
"Глава генштаба ВС Ирака объявил о начале широкомасштабных военных маневров Ирака и Турции на границе двух стран", — говорится в заявлении министерства обороны Ирака.
Заявление ведомства последовало после завершения голосования на референдуме о независимости в Иракском Курдистане, против которого выступают Багдад и Анкара.
Иракские власти заявили, что референдум нарушает конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительство готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.
Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины.
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