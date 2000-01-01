25.09 22:04 MIGnews.com

Курдистан: в референдуме приняли участие 80% населения

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Около 80% от общего числа зарегистрированных для голосования лиц приняли участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму.По данным комиссии, к урнам для голосования в понедельник, 25 сентября, пришли "около 78% зарегистрированных".Участки для голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершили свою работу в 19:00 по местному времени, на час позже запланированного срока. Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн. человек. Голосование проходило в провинциях Эрбиль, Сулеймания, Дахук, входящих в состав курдского региона Ирака, а также в провинции Киркук и местах компактного проживания курдов в Найнаве и Дияле.Официальные результаты прошедшего референдума станут известны не раньше вечера вторника, передает ТАСС.