25.09 07:25 MIGnews.com

Беннет: Израилю самому придется разбираться с Ираном

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Министр образования Израиля и лидер партии Еврейский Дом Нафтали Беннет дал интервью газете Jerusalem Post.Беннет заявил, что Израиль должен требовать от международного сообщества принять действия по предотвращению создания Ираном ядерной бомбы - но готовится самому заняться выполнением этой задачей, в случае, если дипломатические усилия провалятсяБеннет, член военно-политического кабинета правительства Израиля, говорил накануне заседания на котором премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был проинформировать министров о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом по иранской проблеме. Министры поддержали призыв Нетаниягу - или отменить, или существенно изменить ядерную сделку с Ираном.Беннет заявил: “Мы должны убедить США в необходимости применить парализующие санкции - на самом высоком уровне. Иран должен быть вынужден выбирать между ядерной дорогой и процветанием экономики. С момента заключения сделки Иран перед таким выбором не ставили. Одновременно, Израиль должен готовиться к тому, что США и мир не будут убеждены в такой необходимости - и тогда нам нужно будет защищать себя самим”.Беннет сказал, что Израиль должен работать по обоим направлениям так, будто другого не существует. На уровне санкций он считает необходимым отключить Иран от SWIFT, и сказал, что компаниям в мире придется выбирать между бизнесом в США и в Иране.Беннет, однако, не стал говорить подробно о том, каким образом Израиль должен готовится к решению иранской проблемы в военном отношении. На вопрос о том, как он относится к отказу Нетаниягу атаковать иранские ядерные объекты в 2011 году, Беннет ответил, что стал членом военно-политического кабинета в 2013 и добавил: “Что было упущено, то было упущено. Мы должны смотреть вперед и защищать себя сами”.Беннет предупредил: “Мы все - на конвейере, который ведет к обрыву. Ядерная сделка предоставила Ирану все необходимое для того, чтобы быстро создать ядерную бомбу. Она позволила Ирану построить быстрые центрифуги и развить технологии. Она создала ложное чувство безопасности, но они использовали передышку для прорыва”.Относительно иранских маневров в Сирии Беннет сказал, что Израиль не потерпит попыток построить сухопутный коридор от Тегерана к границам Израиля и Средиземному морю. Он указал на то, что подобный поворот изменит баланс сил и создаст угрозу Израилю “Мы не позволим этому случится, и мы будем говорить делами, а не словами. Единственное, что работает на Ближнем Востоке - это акция”.