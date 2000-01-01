Беннет: Израилю самому придется разбираться с Ираном
Министр образования Израиля и лидер партии Еврейский Дом Нафтали Беннет дал интервью газете Jerusalem Post.
Беннет заявил, что Израиль должен требовать от международного сообщества принять действия по предотвращению создания Ираном ядерной бомбы - но готовится самому заняться выполнением этой задачей, в случае, если дипломатические усилия провалятся
Беннет, член военно-политического кабинета правительства Израиля, говорил накануне заседания на котором премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был проинформировать министров о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом по иранской проблеме. Министры поддержали призыв Нетаниягу - или отменить, или существенно изменить ядерную сделку с Ираном.
Беннет заявил: “Мы должны убедить США в необходимости применить парализующие санкции - на самом высоком уровне. Иран должен быть вынужден выбирать между ядерной дорогой и процветанием экономики. С момента заключения сделки Иран перед таким выбором не ставили. Одновременно, Израиль должен готовиться к тому, что США и мир не будут убеждены в такой необходимости - и тогда нам нужно будет защищать себя самим”.
Беннет сказал, что Израиль должен работать по обоим направлениям так, будто другого не существует. На уровне санкций он считает необходимым отключить Иран от SWIFT, и сказал, что компаниям в мире придется выбирать между бизнесом в США и в Иране.
Беннет, однако, не стал говорить подробно о том, каким образом Израиль должен готовится к решению иранской проблемы в военном отношении. На вопрос о том, как он относится к отказу Нетаниягу атаковать иранские ядерные объекты в 2011 году, Беннет ответил, что стал членом военно-политического кабинета в 2013 и добавил: “Что было упущено, то было упущено. Мы должны смотреть вперед и защищать себя сами”.
Беннет предупредил: “Мы все - на конвейере, который ведет к обрыву. Ядерная сделка предоставила Ирану все необходимое для того, чтобы быстро создать ядерную бомбу. Она позволила Ирану построить быстрые центрифуги и развить технологии. Она создала ложное чувство безопасности, но они использовали передышку для прорыва”.
Относительно иранских маневров в Сирии Беннет сказал, что Израиль не потерпит попыток построить сухопутный коридор от Тегерана к границам Израиля и Средиземному морю. Он указал на то, что подобный поворот изменит баланс сил и создаст угрозу Израилю “Мы не позволим этому случится, и мы будем говорить делами, а не словами. Единственное, что работает на Ближнем Востоке - это акция”.