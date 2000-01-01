25.09 13:10 MIGnews.com

Иран испытывает терпение Израиля

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Как известно, до 15 октября президент Трамп примет решение и откроет для американских законодателей "окно" в 60 дней, в течение которых они должны будут решить, вводить ли вновь санкции против Ирана, снятые в рамках ядерной сделки с Тегераном.Несмотря на это, Исламская республика снова "раздувает пламя": в субботу, 23 сентября иранское телевидение сообщило об успешном пуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью 2 тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.Испытания состоялись спустя считаные дни после того, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с трибуны ООН раскритиковали Иран и заключенную с ним ядерную сделку.Израильские лидеры давно считают Иран "угрозой национальной безопасности номер один" из-за его урезанного, но не остановленного атомного проекта, ракетной программы, враждебной риторики и поддержки антиизраильских сил на Ближнем Востоке.Президент США Дональд Трамп заявил, что испытание Ираном баллистической ракеты, способной достичь Израиля, поставило под сомнение соглашение о ядерной сделке, и обвинил Исламскую Республику в сотрудничестве с Северной Кореей в рамках программы гонки вооружений."Иран просто испытал баллистическую ракету, способную достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не так уж много договоренностей у нас есть!", – написал Трамп в Twitter.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 23 сентября назвал испытание Ираном ракеты, которая могла бы долететь до Израиля, провокацией в отношении США и угрозой всему свободному миру."Баллистическая ракета, запущенная Ираном, является не только провокацией, но и демонстрацией неповиновения Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль", — отметил Либерман.По его словам, это "попытка проверить уровень их терпения" и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать странам Ближнего Востока и всего свободного мира."Только представьте, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому", — подчеркнул министр.