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Курдистан намерен провозгласить свою независимость | Фото: Thinkstock25.09 08:20   MIGnews.com

Курдистан намерен провозгласить свою независимость

Жители Иракского Курдистана, 25 сентября, намерены провести референдум о независимости своего региона. Президент Иранского Курдистана Массуд Барзани подтвердил в воскресенье, 24 сентября, что референдум состоится, несмотря на угрозы со стороны Турции, Ирана и федеральных властей Багдада.

Ранее было известно, что президент Турции Реджип Эрдоган не признает идею проведения плебисцита в Иракском Курдистане. В настоящее время Турция стягивает войска к курдской границе: Генштаб турецкой армии официально объявил в понедельник, 18 сентября, что начинает учения на границе с готовящимся к референдуму регионом.

Тегеран угрожает закрыть границу с Курдистаном, через которую осуществляется экспорт нефти, составляющий важную статью в бюджете автономии. Кроме того, Иран заявил в воскресенье, 24 сентября, о прекращении по просьбе Багдада, всех иранских воздушных рейсов в направлении аэропортов в столице Иракского Курдистана Эрбиле и города Сулеймания. Государственное иранское телевидение объявило о начале военных маневров на границе с курдской автономией.

Практически все страны — и восточные, и западные — высказались против проведения референдума. Лидеры различных стран предпринимали попытки уговорить Массуда Барзани перенести референдум. Ранее автономия заявляла, что может перенести референдум в случае, если Багдад даст твердые гарантии о предоставлении курдам независимости. В воскресенье, 24 сентября, Массуд Барзани заявил, что "сотрудничество с Багдадом потерпело неудачу", и призвал курдов прийти на избирательные участки.

Около 5,5 миллионов курдов должны высказать свою волю в трех курдских провинциях, которые сформировались после 2003 года, а также на спорных территориях, к которым относится и Киркук, вокруг которого находятся богатейшие нефтяные месторождения. Референдум должен также решить вопрос о принадлежности Киркука к Иракскому Курдистану.

Курды — крупнейший народ в мире, не имеющий собственного государства. Их численность оценивается в 25–40 млн человек. Самые большие диаспоры курдов проживают на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии.

Не вызывает сомнений, что жители Иракского Курдистана выскажутся за независимость своего региона. Но специалисты уверены, что ни одна страна не признает нового государства.,
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