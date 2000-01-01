26.09 01:15 MIGnews.com

В Германии прошли протесты после выборов в Бундестаг

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Как сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 24 сентября в Германии состоялись выборы. Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала более 13% голосов и прошла в парламент. Это первый раз со времен Второй мировой войны, когда сторонники крайне правой идеологии выигрывают выборы.По данным exit poll ARD, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%.Через несколько часов после объявления первых данных на центральной площади Берлина собрались протестующие, сообщает Deutsche Welle.На митинге собрались сотни человек. Многие из них держали в руках плакаты "Нет нацизму", "Прочь из Германии", "Мы не Адг" и другие. Несколько демонстрантов пытались прорваться в штаб-квартиру "АдГ". Демонстрации против вхождения в Бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии" состоялись в Кельне, Мюнхене, Дрездене, Лейпциге и других городах.Напомним, что "Альтернатива для Германии" была основана в предыдущем году как партия, выступавшая за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и возвращение к немецкой марке. Главными задачами партия ставит противостояние исламу, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговых систем.Как ранее сообщалось, первое место по итогам выборов заняла партия канцлера Германии Ангелы Меркель "ХДС". Она получила 33,5 % голосов. Сама Меркель переизбрана по одномандатному округу Мекленбург.Руководитель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер заявил, что "еврейские общины обеспокоены результатами выборов"."Вскоре другие партии Германии "раскроют истинное лицо" "АдГ" и разоблачат их пустые популистские обещания", - добавил Шустер.Председатель Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох назвала результаты выборов "кошмаром" и кардинальным изменением в истории Германии."Меня очень беспокоит демократия в нашей стране. Впервые со времени окончания Второй мировой войны крайне правая партия будет в значительной степени представлена в парламенте", - отметила Кноблох.В воскресенье, 24 сентября президент Всемирного Еврейского Конгресса Рон Лаудер заявил, что "антисемитизм растет во всем мире, в том числе в Германии"."Отвратительно, что партия "АдГ", позорное движение, которое напоминает худшие из прошлого Германии и должно быть объявлено вне закона, теперь имеет возможность в рамках парламента продвигать свою "мерзкую" идею", - добавил Лаудер.