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Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне | Фото: Википедия25.10 10:25   MIGnews.com

Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне

Расположенная в 90 километрах от Барселоны каталонская Жирона внесла короля Испании Филиппа VI в список персон нон грата в городе. Как пишет местная пресса, соответствующее предложение было поддержано большинством голосов на пленарном заседании городского совета вечером 24 октября.

Монарх – не единственный представитель испанской власти, которого внесли в список нежелательных в Жироне лиц. В этом списке ему составит компанию полномочный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо.

Кроме того, горсовет Жироны проголосовал за отказ от поддержки статьи 155 конституции Испании – о частичном временном ограничении местного самоуправления в автономии, о вступлении в силу которой ранее объявил премьер-министр страны Мариано Рахой.

А в знак протеста против бездействия Мадрида в отношении полицейского насилия на референдуме о независимости Каталонии городские власти объявили о полном разрыве отношений с Испанией.

Стоит отметить, что в Барселоне аналогичное предложение отвергли – заместитель мэра каталонской столицы Херардо Писарельо назвал объявление Филиппа VI и его семьи персонами нон грата "нецелесообразным".
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