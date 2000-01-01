25.10 10:25 MIGnews.com

Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне

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Расположенная в 90 километрах от Барселоны каталонская Жирона внесла короля Испании Филиппа VI в список персон нон грата в городе. Как пишет местная пресса, соответствующее предложение было поддержано большинством голосов на пленарном заседании городского совета вечером 24 октября.Монарх – не единственный представитель испанской власти, которого внесли в список нежелательных в Жироне лиц. В этом списке ему составит компанию полномочный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо.Кроме того, горсовет Жироны проголосовал за отказ от поддержки статьи 155 конституции Испании – о частичном временном ограничении местного самоуправления в автономии, о вступлении в силу которой ранее объявил премьер-министр страны Мариано Рахой.А в знак протеста против бездействия Мадрида в отношении полицейского насилия на референдуме о независимости Каталонии городские власти объявили о полном разрыве отношений с Испанией.Стоит отметить, что в Барселоне аналогичное предложение отвергли – заместитель мэра каталонской столицы Херардо Писарельо назвал объявление Филиппа VI и его семьи персонами нон грата "нецелесообразным".