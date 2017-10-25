25.10 11:39 MIGnews.com

"Ривлин превратился в нациста"

כתובות נאצה נגד נשיא המדינה, ראובן ריבלין, רוססו על קירות בית ספר בבני ברק: "ריבלין משומד נאצי". המשטרה פתחה בחקירה @rom_lior pic.twitter.com/8t42MuKdQ3 — כאן ועכשיו (@kann_news) October 25, 2017

לכל מי שהסית נגד הנשיא אתמול ״והזדעזע״ היום מכתובות הנאצה נגדו.

מה חשבתם שיקרה? — יאיר לפיד (@yairlapid) October 25, 2017

יש לגייס סופרטנקר לכיבוי מדורת השנאה המאיימת לכלות כל חלקה טובה במדינה https://t.co/TcpuGOpBD6 — עמיר פרץ (@amirperetz) October 25, 2017

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Израильская полиция сообщает о росте уровня подстрекательства против главы государства Реувена Ривлина, примером чего стало граффити, автор которого назвал его "новообратившимся нацистом" и сравнил его с "ложным кумиром". Рисунок обнаружили в среду в городе ортодоксов Бней-Браке.Особенно это символично на фоне приближающейся годовщины убийства Ицхака Рабина, которая отмечается 12 хешвана (1 ноября в этом году).Правоохранительные органы уже начали расследование по данному факту, а коллеги Ривлина осудили случившееся. В частности спикер Кнессета Юлий Эдельштейн выразил "абсолютное презрение к опасному заявление против Ривлина", призвав своих коллег поступить аналогично."Всем, кто вчера подстрекал против президента, а сегодня был "шокирован" ненавистническим граффити против него – а чего вы ждали?" – написал в Twitter лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид."Необходим супертанкер, чтобы погасить пламя ненависти, которое угрожает охватить каждую частичку страны", - написал экс-министр обороны Амир Перец ("Сионистский лагерь").Лидер оппозиции Ицхак Герцог прогнозирует, что подстрекательство против президента только усугубится, а заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели призвала привлечь ответственных за граффити "художников" к уголовной ответственности."Подстрекательство является серьезным уголовным преступлением, не имеющим никакого отношения к разрешенной критике", - заявила она.Аналогичное заявление сделала и министр по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Гила Гамлиэль, которая призвала "твердой рукой искоренять как правое, так и левое подстрекательство".