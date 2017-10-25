"Ривлин превратился в нациста"

Израильская полиция сообщает о росте уровня подстрекательства против главы государства Реувена Ривлина, примером чего стало граффити, автор которого назвал его "новообратившимся нацистом" и сравнил его с "ложным кумиром". Рисунок обнаружили в среду в городе ортодоксов Бней-Браке.
Особенно это символично на фоне приближающейся годовщины убийства Ицхака Рабина, которая отмечается 12 хешвана (1 ноября в этом году).
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному факту, а коллеги Ривлина осудили случившееся. В частности спикер Кнессета Юлий Эдельштейн выразил "абсолютное презрение к опасному заявление против Ривлина", призвав своих коллег поступить аналогично.
לכל מי שהסית נגד הנשיא אתמול ״והזדעזע״ היום מכתובות הנאצה נגדו. מה חשבתם שיקרה?
"Необходим супертанкер, чтобы погасить пламя ненависти, которое угрожает охватить каждую частичку страны", - написал экс-министр обороны Амир Перец ("Сионистский лагерь").
Лидер оппозиции Ицхак Герцог прогнозирует, что подстрекательство против президента только усугубится, а заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели призвала привлечь ответственных за граффити "художников" к уголовной ответственности.
"Подстрекательство является серьезным уголовным преступлением, не имеющим никакого отношения к разрешенной критике", - заявила она.
Аналогичное заявление сделала и министр по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Гила Гамлиэль, которая призвала "твердой рукой искоренять как правое, так и левое подстрекательство".