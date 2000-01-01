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3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу | Фото: Хаим Цах, GPO25.10 12:26   MIGnews.com

3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу

Преимущественное большинство жителей Израиля выступает против подготовленного "Ликудом" законопроекта, запрещающего вести расследования против премьера. Такие результаты показал опрос, проведенный Миной Цемах и Ману Гевой из института "Мигдам" для газеты "Едиот Ахронот".

Так, на вопрос "Вы за или против закона, запрещающего полицейские расследования против действующего премьер-министра, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаниягу?" 63,1% респондентов ответили "против" и лишь 31,7% - "за".

В том числе против законопроекта высказались и сторонники партии Нетаниягу. Почти практически электората "Ликуда" (49,9%) выступает против неприкосновенности премьера, тогда как за это высказались 47,5% избирателей.

Не поддерживают идею неприкасаемости главы правительство и большинство сторонников коалиционных партий "Кулану" (76,2%), "Еврейского дома" (59%) и НДИ (62,2%).

Религиозные оказались единственным сектором, большинство которого высказалось в поддержку предлагаемого законопроекта – его поддерживают 53,4% ШАСа и 65,2% "Яадут а-Тора".

Среди избирателей оппозиционных партий процент несогласных с данной инициативой предсказуемо выше: "Сионистский лагерь" – 83%, "Еш Атид" – 86,8% и "Мерец" – 91,4%.
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