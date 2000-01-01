Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов 25.10 12:44   MIGnews.com

Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии памяти министра Рехавама Зееви, убитого палестинскими террористами в 2001 году, заявил, что Израиль испытывает “огромную симпатию” к курдам и призвал мир обеспечить курдам лучшее будущее.

Нетаниягу рассказал о том, что Зееви выполнял секретную миссию в 60-х годах - он был ответственным за создание израильского полевого госпиталя в иракском Курдистане.

Нетаниягу сказал: “Визит т произвел на него огромное впечатление. Он столкнулся с выражениями теплой симпатии в отношении Израиля, которые продолжаются и по сей день. Курды демонстрируют большую внутреннюю зрелость и большую международную зрелость. Мы испытываем к ним великую симпатию к их желаниям, а мир должен озаботиться их безопасностью и их будущим”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:24
Каждый пятый немец – не немец
12:43
Урановый след
12:26
3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу
12:25
Программисты нашли способ обойти вирус BadRabbit
11:39
"Ривлин превратился в нациста"
11:31
У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом
10:47
30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения
10:25
Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне
10:02
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал ряд европейских стран
10:01
Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер
09:53
На всех футбольных матчах в Италии будут читать Анну Франк
09:43
В Испании задержали члена группировки ИГ
09:32
ХАМАС угрожает бомбежками Израиля
08:55
Порошенко выдал евреев за депортированных украинцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus