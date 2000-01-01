25.10 12:44 MIGnews.com

Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии памяти министра Рехавама Зееви, убитого палестинскими террористами в 2001 году, заявил, что Израиль испытывает “огромную симпатию” к курдам и призвал мир обеспечить курдам лучшее будущее.Нетаниягу рассказал о том, что Зееви выполнял секретную миссию в 60-х годах - он был ответственным за создание израильского полевого госпиталя в иракском Курдистане.Нетаниягу сказал: “Визит т произвел на него огромное впечатление. Он столкнулся с выражениями теплой симпатии в отношении Израиля, которые продолжаются и по сей день. Курды демонстрируют большую внутреннюю зрелость и большую международную зрелость. Мы испытываем к ним великую симпатию к их желаниям, а мир должен озаботиться их безопасностью и их будущим”.