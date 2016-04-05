Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фактический правитель Саудии отрекся от наследия отцов 25.10 13:18   MIGnews.com

Фактический правитель Саудии отрекся от наследия отцов

Вице-наследник саудовского престола, министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед бин Салман, дал большое интервью британской либеральной газете The Guardian.

Принц, считающий фактическим правителем Саудии при страдающем от Альцгеймера отце-короле, обещает Западу превратить королевство в “открытое общество” и просит в этом помощи.

Принц сделал беспрецедентные для члена саудовской верхушки заявления о том, что жизнь в ультра-консервативном королевстве последние 30 лет “была ненормальной”, обвинив в этом жесткие религиозные доктрины, распространившиеся в обществе в ответ на шок иранской исламской революции 1979 года.

Принц заявил о том, что Саудовская Аравия создаст независимую 500-миллиардную экономическую зону, в состав которой войдут кроме королевства Иордания и Египет.

Речь идет о 470-километровой полосе побережья Красного моря, которую намерены превратить в туристическую зону и либеральный центр наподобие Дубаи. Создание экономической зоны будет завершено к 2025 году. Она будет получать электроэнергию от солнечных и ветряных электростанций, и, как ожидается, создаст десятки тысяч рабочих мест.

Принц Мухаммед сообщил: “Мы - страна Большой Двадцатки. Мы - одна из крупнейших экономик мира. Мы - в центре трех континентов. Изменение Саудовской Аравии к лучшему означает изменение к лучшему для региона, изменение к лучшему для всего мира. Мы пытаемся это сделать. И нам нужна помощь от всех”.
Принц добавил: “То, что случилось в последние 30 лет - это не Саудовская Аравия. То, что случилось в последние 30 лет - это не Ближний Восток. После иранской революции 1979 года люди пыталась копировать иранскую модель в разных странах, в том числе и в Саудовской Аравии. Мы не знали, как с этим справиться. И проблема распространилась на весь мир. Теперь настало время от нее избавится”.

Весной 1979 была создана исламская республика Иран . В марте 1979 был подписан кэмп-дэвидский мирный договор. Одним из непредвиденных следствий стало то, что традиционалисты и исламисты получили в свои руки новое оружие делегитимации самого мощного светского режима Ближнего Востока, который теперь можно было обвинить в сговоре с сионистским шайтаном. Новый, 1400 год по исламскому календарю ознаменовало восстание крайних исламистов в Саудовской Аравии и осада Великой Мечети в Мекке. Вся мощь саудовского Франкенштейна, распухшего на нефтедолларах, не смогла справиться с несколькими сотнями фанатиков, захвативших главную святыню ислама, провозгласивших наступление новой эры, пришествие Махди и проклявших королевский режим. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Конец Света – 1979. Гримаса саудовского ефрейтора".

Принц заявил: ”Мы просто возвращаемся к тому, чему следовали раньше - умеренному исламу, открытому для всего мира и для всех религий. 70% саудовских граждан - моложе 30 лет. Мы не хотим следующие 30 лет потратить на войну с экстремистским мышлением. Мы хотим уничтожить его сейчас и немедленно”.

Принц Мухаммед говорит о настоящей культурной революции и о новом социальном контракте между государством и гражданами: “Это о том, чтобы дать детям общественную жизнь. Молодежи необходимы развлечения - ей скучно и в ней зреет недовольство. Женщинам надо разрешить водить машины, чтобы сами могли ездить на работу. без все этого мы обречены. Все знают это. А кто не знает - тот очень скоро поймет”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:24
Каждый пятый немец – не немец
12:44
Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов
12:43
Урановый след
12:26
3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу
12:25
Программисты нашли способ обойти вирус BadRabbit
11:39
"Ривлин превратился в нациста"
11:31
У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом
10:47
30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения
10:25
Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне
10:02
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал ряд европейских стран
10:01
Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер
09:53
На всех футбольных матчах в Италии будут читать Анну Франк
09:43
В Испании задержали члена группировки ИГ
09:32
ХАМАС угрожает бомбежками Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus