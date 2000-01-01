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Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК компартии 25.10 20:53   MIGnews.com

Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК компартии

В ходе первого пленума 19-го созыва Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК и председателем его Военного совета, передает официальное информационное агентство правительства "Синьхуа".

Также на пленарном заседании заменили пять из семи членов Постоянного комитета. В их число входят глава партийной организации Шанхая Хань Чжэн, глава Канцелярии ЦК Ли Чжаньшу, глава Организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи, вице-премьер Госсовета Ван Ян и ведущий теоретик и идеолог партии, глава центра политических исследований ЦК Ван Хунин.

Сообщается, что на пленуме также избрали нового главу партийной спецслужбы — Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). Им стал Чжао Лэцзи, который сменил Ван Цишаня, покинувшего эту должность по итогам XIX съезда партии.

Ван Цишаня потерял свою должность, так как превысил возрастной ценз, который позволяет пребывать на высших должностях, получать новые посты или переназначаться на них до 67 лет включительно. Однако по информации зарубежных СМИ, настоящей причиной его снятия с должности стали сведения о его болезни, а также о возможной причастности его близких к коррупции.
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