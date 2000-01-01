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У полиции есть новые доказательства коррупции Давида Битана 25.10 14:25   MIGnews.com

У полиции есть новые доказательства коррупции Давида Битана

Израильская полиция подтверждает информацию о расследовании в отношении предполагаемой коррупции, совершенной председателем парламентской коалиции Давидом Битаном.

Кроме того, правоохранители утверждают, что в деле против влиятельного "ликудника" появились новые доказательства его вины.

Несмотря на то, что ему пока что не предъявили никакие обвинения, речь может идти о погашении им 7 млн. шекелей долга в бытность заместителем мэра Ришон Ле-Циона, которым он работал с 2005 по 2015 год.

Битана подозревают в том, что, будучи председателем совета по городскому планированию, взамен на крупные суммы денег он выдавал разрешения на различные строительные проекты в городе и предоставлял другие льготы неким неуказанным бизнесменам.

Данное расследование было санкционировано юридическим советником правительства Авихаем Мендельблитом и государственным прокурором Шаем Ницаном. Оно задевает также и некоторых других городских сановников Ришон Ле-Циона.

Как стало известно, в долги Битан влез из-за футбольной команды "Ришон Ле-Цион", председателем которой он являлся. Он занял у "теневых" предпринимателей крупные суммы, которые вложил в клуб.

Сам политик всячески отрицает все обвинения, объясняя подобное давление своей недавней критикой главного комиссара израильской полиции Рони Альшейха из-за "сливов" подробностей расследования в отношении Биньямина Нетаниягу.

Председатель парламентского большинства утверждает, что его долг не превышал 600 тыс. шекелей, и он погасил его при помощи членов семьи, и признает, что в 2010 году против него действительно возбуждали дело по этим же обвинениям, но в итоге все подозрения были сняты.

"У меня нет проблем, пусть расследуют, что хотят. Это уже отработанный материал. Новой информации нет", - сказал Битан в интервью 24 октября.=
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