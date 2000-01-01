25.10 15:13 MIGnews.com

Исраэль Кац: укрепляем статус столицы Израиля

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что в ближайшее воскресенье, 29 октября, инициированный им законопроект о Большом Иерусалиме будет поставлен на голосование межминистерской законодательной комиссии и передан на утверждение Кнессетом.Закон внесен от имени депутата Кнессета Йова Киша ("Ликуд"). Как известно, израильский закон позволяет министру подавать законопроекты только в сфере возглавляемого им ведомства.Исраэль Кац заявил, что законопроект "Большой Иерусалим" направлен на укрепление статуса Иерусалима как единой и неделимой столицы Израиля. "Мы расширим границы Иерусалима и укрепим статус города, усилив здесь еврейское большинство", - пояснил Кац.Министр добавил, что закон позволит распространить израильскую юрисдикцию на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит, Эфрат, населенные пункты Гуш-Эциона, общая численность населения которых составляет около 150 тысяч израильских граждан. Они будут присоединены к столице, как часть Большого Иерусалима под израильским суверенитетом", - заявил министр."Согласно законопроекту, муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена. У жителей населенных пунктов, которые попадут под юрисдикцию Иерусалима, будет право двойного голосования - за депутатов в горсовет Большого Иерусалима и в местный орган самоуправления", - сообщил министр."Присоединение к Иерусалиму населенных пунктов, находящихся рядом со столицей - это четкий посыл каждому, кто пытается оспорить связь еврейского народа с Иерусалимом и принадлежность этого города народу Израиля", - резюмировал Кац.