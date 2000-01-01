25.10 17:44 MIGnews.com

Макрон не стал читать Сиси лекции о правах человека

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси.Перед встречей Макрон заявил, что “не намерен читать Сиси лекции о правах человека”.Между тем, организация Reporters without Borders провела перед отелем, в котором остановился Сиси, демонстрацию, в ходе которой Сиси был обвинен в атаках против прессы и свободы слова.После встречи с Сиси Макрон заявил, что понимает “контекст” египетской войны с экстремистскими группами, и что в его намерение не входит поучать лидеров других стран. Тем не менее. он добавил, что “жизнеспособное гражданское общество” является наилучшим “щитом” против исламского терроризма.Хуссейн Байюни, глава египетского отделения заявил: “Египет столкнулся с худшим кризисом в области прав человека в новейшей истории. Молчание правительств других государств - мощное выражение поддержки египетскому правительству, которое теперь уверено, что оно может продолжать в том же духе”.