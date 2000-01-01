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25.10 18:49   MIGnews.com

Израиль помешал встрече палестинцев по недвижимости

В среду, 25 октября, у жителей арабских кварталов Иерусалима и представителей Палестинской администрации была назначена встреча с целью того, чтобы поднять вопрос о том, можно ли продавать евреям недвижимость.

Однако, глава министерства внутренней безопасности Гилад Эрдан подписал распоряжение о запрете мероприятия. Кроме того, место, где была назначена встреча, оцепили представители правоохранительных органов.

Гилад Эрдан мотивировал своё решение тем, что такие встречи нарушают пункт временного соглашения между Израилем и ПА в 1994 году, запрещающее палестинцам организовывать публичные мероприятия на израильской территории.

Кроме того, политик убеждён, что Палестинская администрация пытается воспрепятствовать расселению евреев в Иерусалиме, что является частью плана по подрыву израильского суверенитета в столице.
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