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25.10 21:13   MIGnews.com

Сын Нетаниягу не изъявил желания заниматься политикой

Старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир Нетаниягу сделал заявление о том, что он высоко ставит всё то, чем занимается его отец, но сам в политику идти не планирует, сообщают израильские СМИ.

Такие слова от наследника премьер-министра прозвучали в ходе вечеринки, организованной по случаю дня рождения Биньямина Нетаниягу.

"Низкий от меня поклон тому, что ты делаешь и чем пожертвовал ради того, чтобы служить нашей стране и нашему народу. Но я ни за что не пойду в политику", - заявил Яир, обращаясь к отцу.

Сам праздник прошёл на выходных, 21 октября. Нетаниягу в этом году исполнилось 68 лет.

Что же касается самого премьер-министра, то ему журналисты также задавали вопрос о том, хотел бы он, чтобы его дети занимались в будущем политикой, на что был получен однозначный ответ "нет".

"Это крайне тяжёлая жизненная дорога, если кто-то из детей захочет, я противиться не стану, но мне бы этого не хотелось", - ответил премьер-министр.

У Нетаниягу трое детей: дочь Ноа и двое сыновей Яир и Авнер.
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