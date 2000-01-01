25.10 21:13 MIGnews.com

Сын Нетаниягу не изъявил желания заниматься политикой

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Старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир Нетаниягу сделал заявление о том, что он высоко ставит всё то, чем занимается его отец, но сам в политику идти не планирует, сообщают израильские СМИ.Такие слова от наследника премьер-министра прозвучали в ходе вечеринки, организованной по случаю дня рождения Биньямина Нетаниягу."Низкий от меня поклон тому, что ты делаешь и чем пожертвовал ради того, чтобы служить нашей стране и нашему народу. Но я ни за что не пойду в политику", - заявил Яир, обращаясь к отцу.Сам праздник прошёл на выходных, 21 октября. Нетаниягу в этом году исполнилось 68 лет.Что же касается самого премьер-министра, то ему журналисты также задавали вопрос о том, хотел бы он, чтобы его дети занимались в будущем политикой, на что был получен однозначный ответ "нет"."Это крайне тяжёлая жизненная дорога, если кто-то из детей захочет, я противиться не стану, но мне бы этого не хотелось", - ответил премьер-министр.У Нетаниягу трое детей: дочь Ноа и двое сыновей Яир и Авнер.