Сын Нетаниягу не изъявил желания заниматься политикой
Старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яир Нетаниягу сделал заявление о том, что он высоко ставит всё то, чем занимается его отец, но сам в политику идти не планирует, сообщают израильские СМИ.
Такие слова от наследника премьер-министра прозвучали в ходе вечеринки, организованной по случаю дня рождения Биньямина Нетаниягу.
"Низкий от меня поклон тому, что ты делаешь и чем пожертвовал ради того, чтобы служить нашей стране и нашему народу. Но я ни за что не пойду в политику", - заявил Яир, обращаясь к отцу.
Сам праздник прошёл на выходных, 21 октября. Нетаниягу в этом году исполнилось 68 лет.
Что же касается самого премьер-министра, то ему журналисты также задавали вопрос о том, хотел бы он, чтобы его дети занимались в будущем политикой, на что был получен однозначный ответ "нет".
"Это крайне тяжёлая жизненная дорога, если кто-то из детей захочет, я противиться не стану, но мне бы этого не хотелось", - ответил премьер-министр.
У Нетаниягу трое детей: дочь Ноа и двое сыновей Яир и Авнер.