26.10 08:23 MIGnews.com

Представитель ООН посетит Иран

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Представитель Организации Объединённых Наций посетит Иран в это воскресенье, 29 октября, для переговоров с высокопоставленными официальными лицами.Визит был назначен в связи с тем, что оппозиция со стороны Соединённых Штатов угрожает подорвать международное соглашение об ограничении ядерной программы Исламского государства, пишет The Jerusalem Post.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано обсудит выполнение Ираном соглашения 2015 года. Такая информация появилась в сообщении МАГАТЭ в среду, 25 октября.Визит назначен в период, когда между Вашингтоном и Тегераном ведутся споры по поводу решения действующего президента Дональда Трампа в этом месяце не подтверждать соблюдение Ираном знакового ядерного соглашения между Исламской республикой и шестью мировыми державами.