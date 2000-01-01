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Курды `заморозили` независимость 25.10 07:12   MIGnews.com

Курды "заморозили" независимость

Курдское региональное правительство в северном Ираке предложило “заморозить” результаты референдума о независимости в целях “предотвращения дальнейшего насилия и столкновений” .

На прошлой неделе произошли столкновения между пешмергой и иракской армией, поддерживаемой шиитскими милициями, в богатой нефтью провинции Киркук. Столкновения произошли после курдского референдума о независимости.

В заявлении курдского правительства сообщается: “Продолжение боев не приведет ни одну из сторон к победе, но подтолкнет страну к развалу и хаосу”.

Далее курды говорят: “Атаки и конфронтации между иракцами и пешмергой , начавшиеся 16 октября… могут привести к продолжению кровопролития”.

Центральное правительство в Багдаде считает референдум нелегальным и ранее призвало курдов “отменить” результаты референдума.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что голосование - угроза мирному сосуществованию среди иракцев, и опасность для региона”.

В ходе референдума 92% из 3,3 миллионов курдов в северном Ираке проголосовали за независимость.
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