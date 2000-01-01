25.10 08:02 MIGnews.com

Министр Элькин отменил мероприятие левой НГО в Иерусалиме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин запланированное на эти выходные мероприятие, включавшее пешую прогулку по мусульманскому кладбище "Мамилла" в столице.Прогулку оператором тура выступила НКО "Эмек Шавех", а состояться она должна была в рамках масштабного международного проекта Open House, в ходе которого важные и символичные архитектурные объекты городов по всему миру открывают свои двери для всех желающих их посетить.Во вторник министр Элькин обратился к руководителю организации Йонатану Мизрахи, предупредив его, что не допустит "Эмек Шавех" к участию в проекте, который финансируется его министерством."Мы не принимаем тот факт, что государственное финансирование может быть выделено тем, кто сравнивает финансируемые государством археологические раскопки в Городе Давида и в туннелях в Западной Стене с туннелями ХАМАСа, а на видео "Исламского движения" подстрекает против Государства Израиль", - заявил он."Эмек Шавех" – это левая археологическая некоммерческая организация, критикующая раскопки Израиля, и проводит туры в Иерусалиме и в Иудее и Самарии. В числе прочих левых НКО она финансируется за счет New Israel Fund.Мизрахи отринул обвинения Элькина, заверив в том, что его организация никогда не сравнивала Израиль с ХАМАСом."Он дважды солгал в одном пресс-релизе. Мы сильно критикуем эти раскопки и рытье туннелей в Старом Городе и в Сильван. Но эта критика имеет профессиональный характер. С нашей точки зрения, то, что они делают, неправильно. Мы говорим и будем говорить, что эти туннели являются политической проблемой, а также с точки зрения безопасности. Но вся эта ерунда (что я якобы сказал, что Израиль – это ХАМАС) является грубой ложью и чепухой", - сказал Мизрахи изданию The Jerusalem Post.Он признался, что решение Элькина застало его врасплох, так как он узнал об этом лишь после того, как пользователи соцсетей начали расспрашивать, когда же тур состоится. Мизрахи открыл сайт министерства по делам Иерусалима и обнаружил, что прогулки нет в списке запланированных мероприятий."Думать иначе от Элькина – мое право. Если он хочет заставить меня замолкнуть, потому что мои мысли отличаются от его, это проблема. У нас есть тур по мусульманскому наследию в Мамилле. Я задаюсь вопросом: а если бы мы отправились по синагогам Нахлаота, он бы то же отменил тур?" – говорит глава "Эмек Шавех".Ассоциация гражданских прав Израиля уже обратилась по данному поводу к заместителю генерального прокурора Дине Зильбер.