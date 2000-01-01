25.10 08:26 MIGnews.com

Нетаниягу: заслуги Ганди не стереть

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Заслуги и достижения Израиля Рехавама "Ганди" Зееви не могут быть уничтожены, заявил премьер-министр Биньямина Нетаниягу состоявшемся вчера в Кнессете 16-ом ежегодном мемориальном мероприятии в память о экс-министре туризма, убитом террористами НФОП в 2001 году.Стоит отметить, что церемония проходила в практически пустом Кнессете – почтить память отличавшегося при жизни спорными взглядами политика пришла лишь половина коалиции и всего три члена оппозиции.Несмотря на это, Нетаниягу заверил, что годы общественной службы Зееви идут вопреки всем упрекам его недоброжелателей."Все выпады в его адрес ранят нас и всех, кто знал его и его великие поступки. Но сильнее остальных это ранит его родных, потому что Ганди уже не сможет ничего сказать в свою защиту. Это явная попытка замарать или стереть его заслуги и наследие, но этого не произойдет. Бойкотам не стереть его вклад в борьбу за становление государства и обеспечение его безопасности", - заверил глава правительства.Стоит отметить, что члены "Мереца" и Объединенного арабского списка в полном составе объявили бойкот церемонии памяти убитого министра.Нетаниягу напомнил, что "Ганди" называл Самарию "колыбелью истории нашего народа" и был открытым сионистом."Нет, я не говорю о трансфере – я не верю в изгнание людей из их домов, ни евреев, ни арабов – я имею в виду три вещи, в которые он верил: народ Израиля, землю Израиля и историю Израиля", - добавил премьер.Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн напомнил о другой заслуге Зееви – он был среди тех, кто ввел правило не оставлять раненных израильских солдат на поле боя или во вражеском плену.Замминистра обороны раввин Эли Бен-Дахан ("Еврейский дом") назвал Зееви "святым мучеником", так как его убили, "потому что он был израильским министром", и напомнил, что одним из основателей израильских общин в Иорданской долинеЛидер оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") не удержался, чтобы не назвать расистскими идеи "Ганди" о трансфере территорий и чтобы не напомнить о сексуальном насилии, в котором экс-министра обвинили уже после смерти.