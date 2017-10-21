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Порошенко выдал евреев за депортированных украинцев25.10 08:55   MIGnews.com

Порошенко выдал евреев за депортированных украинцев

Президент Украины Петр Порошенко (или, скорее всего, его пресс-служба) оконфузился, перепутав фотографии польских евреев с жителями западных областей Украины.

21 октября в микроблоге главы украинского государства появился "твит" в память о 70-летии ссылки западных украинцев в Сибирь, прикрепив фотографию людей с вещами.


"Сегодня 70-ая годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР. Помним", - написал Порошенко.

Однако глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский указал на ошибку: оказалось, что на сделанном снимке вовсе не украинцы, а польские евреи, которых депортировали из Лодзинского гетто в концлагерь "Хелмно" в 1942 году. По его словам, прикрепленная фотография была взята из архива Музея Холокоста в Вашингтоне.

Как ни странно, но состоянием на 25 октября "твит" не только не был удален, но и оставался с той же фотографией.
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