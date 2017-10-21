Порошенко выдал евреев за депортированных украинцев

"Сегодня 70-ая годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР. Помним", - написал Порошенко.
Однако глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский указал на ошибку: оказалось, что на сделанном снимке вовсе не украинцы, а польские евреи, которых депортировали из Лодзинского гетто в концлагерь "Хелмно" в 1942 году. По его словам, прикрепленная фотография была взята из архива Музея Холокоста в Вашингтоне.
Как ни странно, но состоянием на 25 октября "твит" не только не был удален, но и оставался с той же фотографией.