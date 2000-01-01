27 декабря - забастовка в детских садах и школах Израиля
Профсоюз учителей объявил однодневную предупредительную забастовка в детских садах и школах Израиля.
Причиной является конфликт с министерством образования по поводу того, как учителям зачитываются пропущенные по болезни дни. Профсоюз учителей утверждает, что за каждый день по больничному засчитывается как 1,4 дня.
Бастовать будут детские сады, начальная и средняя школа. Забастовка не распространяется на приграничную с Газой зону и на специальные образовательные учреждения.
Секретарь профсоюза учителей Яффа Бен Давид заявила: “Это не укладывается в голове, что учителя платят за день болезни больше, чем любая другая категория работников. Этот феномен следует остановить немедленно. В противном случае мы пойдем на эскалацию”.