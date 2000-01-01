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США объявили о сокращении финансирования ООН 25.12 12:11   MIGnews.com

США объявили о сокращении финансирования ООН

США объявило о сокращении финансирования ООН на 285 миллионов долларов в 2018-2019 годах. Об том говориться в официальном заявлении страны.

В документе сообщается, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сокращении раздутого бюджета ООН и намерены перенаправить сбережённые средства на финансирование своих интересов по всему миру.

Такие меры станут ударом по бюджету организации, поскольку Вашингтон ежегодно финансирует около 22% годового бюджета ООН (свыше 3 миллиардов долларов).

Американцы решили сократить финансирование после голосования Генеральной ассамблеи ООН, осудившего решение США признать Иерусалим столицей Израиля. А также пригрозили припомнить Генассамблее ООН, в особенности, когда страны страны-члены обратятся с призывом увеличить финансовые вливания в Организацию.

Ранее результаты голосования прокомментировал сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступив с резкой критикой решения международной организации. По его словам его не беспокоит, когда Объединенные Нации выражают недовольство американской внешней политикой, но он очень встревожен, что Америка дает " даем деньги американских налогоплательщиков: неэффективной ООН, слабой перед лицом зла ООН, все более антисемитской ООН".

"Мы разберемся с этими проблемами в 2018", - пообещал Грэм.
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