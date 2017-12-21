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Барак Равид и голосование Канады в ООН: анатомия фейк-ньюс

BREAKING: Canada considered voting against the UNGA resolution on Trump's Jerusalem announcement but changed vote to abstention after hearing Trump's threats in order not to be perceived as US puppet, Western diplomats tell me — Barak Ravid (@BarakRavid) December 21, 2017

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Вечером 21 декабря, после голосования в Генассамблеи по статусу Иерусалима, известный израильский журналист и страстный борец за демократию Барак Равид опубликовал в твиттере “бомбу” о мотивах голосования Канады.Напомним, что, помимо США и Израиля, против резолюции выступили лишь 7 стран: Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.Среди воздержавшихся оказались 6 членов ЕС: Венгрия, Хорватия, Чехия, Польша, Латвия и Румыния. Также воздержались Аргентина, Австралия, Канада и Мексика. Всего воздержавшихся, напомним, было 35 стран.Твит “главного корреспондента 10-го канала по дипломатическим вопросам” Барака Равида гласит: “Канада рассматривала возможность голосовать против резолюции Генассамблеи, но изменила свою позицию на неучастие в голосовании, узнав об угрозах Трампа, с тем, чтобы ее не воспринимали в качестве марионетки США, сообщил мне западный дипломат”.Твит Равида стал одним из самых популярных в тот день - его перепостили более 3 тысяч раз, и он получил более 5 тысяч лайков. Твит стал предметом бурного обсуждения в сетях, где ненавистники Трампа и Израиля объединились в хоре осуждения “агрессивности” и “запугивания” мирового сообщества.Равид, конечно же, не раскрывает “источников” своей сенсации - скорее всего потому, что они попросту не существуют.Если бы “главный корреспондент 10-го канала по дипломатическим вопросам” уделял немного больше времени изучению текущего международного положения, а не сочинению сплетен, он бы обратил внимание на заявление канадского МИДа от 6 декабря 2017 года, немедленно после иерусалимской декларации Трампа.Заявление гласит: “Канада - твердый союзник и друг Израиля, и друг палестинского народа. давняя позиция Канады заключается в том, что статус Иерусалима может быть определен только в результате общего урегулирования палестино-израильского конфликта. Мы поддерживаем любые шаги, направленные к достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства, которое будет жить в мире и безопасности бок о бок с Израилем. Мы призываем к спокойствию и к созданию условий, необходимых для того, чтобы стороны нашли решение конфликта”.Кардинальным отличием позиции Канады от стран ЕС стал отказ осуждать и комментировать декларацию Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Глава МИД Канады Кристия Фриленд заявила: “Мы не комментируем событий до того, как они произошли”.МИД Канады разослал в посольства инструкции, в которых дипломатическому персоналу было объяснено, что Канада не поддерживает и не осуждает декларации Трампа, и придерживается позиции строгого нейтралитета. Все это было сделано до обсуждения вопроса о статусе Иерусалима на Совете Безопасности ООН 8 декабря и на Генассамблее 21 декабря. На голосовании Канада лишь следовала ранее провозглашенной линии нейтралитета - независимо от того, что “западный дипломат” рассказал Бараку Равиду.