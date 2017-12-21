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Барак Равид и голосование Канады в ООН: анатомия фейк-ньюс 25.12 12:32   MIGnews.com

Барак Равид и голосование Канады в ООН: анатомия фейк-ньюс

Вечером 21 декабря, после голосования в Генассамблеи по статусу Иерусалима, известный израильский журналист и страстный борец за демократию Барак Равид опубликовал в твиттере “бомбу” о мотивах голосования Канады.

Напомним, что, помимо США и Израиля, против резолюции выступили лишь 7 стран: Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

Среди воздержавшихся оказались 6 членов ЕС: Венгрия, Хорватия, Чехия, Польша, Латвия и Румыния. Также воздержались Аргентина, Австралия, Канада и Мексика. Всего воздержавшихся, напомним, было 35 стран.





Твит “главного корреспондента 10-го канала по дипломатическим вопросам” Барака Равида гласит: “Канада рассматривала возможность голосовать против резолюции Генассамблеи, но изменила свою позицию на неучастие в голосовании, узнав об угрозах Трампа, с тем, чтобы ее не воспринимали в качестве марионетки США, сообщил мне западный дипломат”.

Твит Равида стал одним из самых популярных в тот день - его перепостили более 3 тысяч раз, и он получил более 5 тысяч лайков. Твит стал предметом бурного обсуждения в сетях, где ненавистники Трампа и Израиля объединились в хоре осуждения “агрессивности” и “запугивания” мирового сообщества.

Равид, конечно же, не раскрывает “источников” своей сенсации - скорее всего потому, что они попросту не существуют.

Если бы “главный корреспондент 10-го канала по дипломатическим вопросам” уделял немного больше времени изучению текущего международного положения, а не сочинению сплетен, он бы обратил внимание на заявление канадского МИДа от 6 декабря 2017 года, немедленно после иерусалимской декларации Трампа.

Заявление гласит: “Канада - твердый союзник и друг Израиля, и друг палестинского народа. давняя позиция Канады заключается в том, что статус Иерусалима может быть определен только в результате общего урегулирования палестино-израильского конфликта. Мы поддерживаем любые шаги, направленные к достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства, которое будет жить в мире и безопасности бок о бок с Израилем. Мы призываем к спокойствию и к созданию условий, необходимых для того, чтобы стороны нашли решение конфликта”.

Кардинальным отличием позиции Канады от стран ЕС стал отказ осуждать и комментировать декларацию Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Глава МИД Канады Кристия Фриленд заявила: “Мы не комментируем событий до того, как они произошли”.

МИД Канады разослал в посольства инструкции, в которых дипломатическому персоналу было объяснено, что Канада не поддерживает и не осуждает декларации Трампа, и придерживается позиции строгого нейтралитета. Все это было сделано до обсуждения вопроса о статусе Иерусалима на Совете Безопасности ООН 8 декабря и на Генассамблее 21 декабря. На голосовании Канада лишь следовала ранее провозглашенной линии нейтралитета - независимо от того, что “западный дипломат” рассказал Бараку Равиду.
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