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Иерусалим: Американцы купили под посольство отель Дипломат | Фото: Thinkstock25.12 13:32   MIGnews.com

Иерусалим: Американцы купили под посольство отель Дипломат

Депутат Ксения Светлова (Сионистский Лагерь) инициировала в комитете Кнессета по делам абсорбции дискуссию о судьбе 500 престарелых репатриантов, проживающих в отеле “Дипломат” в Иерусалиме.

По информации Светловой, отель был продан американской администрации под посольство.

Светлова сообщила: “В отеле живет 500 пожилых репатриантов, которые каждые четыре года обновляют договор об аренде жилья. Сейчас им сообщили о том, что отель продан американскому правительству , и что в течение двух лет жильцы из него будут выселены. Логично, чтобы пенсионеры, всю жизнь прожившие в столице, получили альтернативное жилье в Иерусалиме. Мы должны быстро разрешить ту ситуацию неопределенности”.

Глава комитета по абсорбции Авраам Негоса заявил: “Прогресс в переносе американского посольства в Иерусалим, в отель Дипломат, обязывает министерство абсорбции и муниципалитет Иерусалима найти решение для репатриантов, живущих там. Нельзя, чтобы нас застали неподготовленными”.

Алекс Кушнер, генеральный директор министерства абсорбции, заявил: “На настоящий момент ни одного жильца силой из отеля не выселили. Мы работаем с другими министерствами с тем, чтобы найти решение, которое позволит престарелым людям остаться в Иерусалиме”.

Представитель мэрии Иерусалима заверила участников заседания, что городские власти найдут решение по жилью для репатриантов в городе.
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