25.12 14:11 MIGnews.com

СМИ: США и Китай договорились о совместном сотрудничестве

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США и Киатй будут обмениваться информацией о ситуации в КНДР и воздействии на Пхеньян международных санкций. Этом сообщает японская газета Asahi со источников в американском правительстве.По данным газеты, стороны договорились об обмене информацией во время переговоров в Пекине президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре. Также источники Asahi пояснили, что речь идет о регулярных консультациях между военными и разведывательными органами двух стран и о создании горячих линий связи, которая будет соединять командование сил США в Республике Корея и военным руководством КНР.А о влиянии санкций на экономическое положение дел в Северной Корее, будет сообщаться китайскими торговыми, таможенными и финансовыми инстанциями через определенный промежуток времени своим американским коллегам.Также, как отмечает издание, во время двусторонних консультаций могут рассматриваться вопросы сотрудничества на тот случай, если ситуация на Корейском полуострове дойдет до критической и разгорится вооруженный конфликт. В частности речь идет о том, как в слоившихся обстоятельствах взять под контроль ядерное оружие КНДР и что делать с потоками беженцев