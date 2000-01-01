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В Китае рассказали, когда в Израиле станет безопасней | Фото:25.12 14:47   MIGnews.com

В Китае рассказали, когда в Израиле станет безопасней

Долгосрочные мир и стабильность в Израиле могут быть достигнуты только после завершения процесса создания в Палестине независимого государства.

Об этом заявила в понедельник, 25 декабря на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Долгосрочная безопасность Израиля сможет быть обеспечена лишь после того, как окончательно сформируется государственность Палестины", - отметил дипломат.

"Только после окончательного урегулирования ситуации в Палестине и Израиле ситуация на Ближнем Востоке сможет войти в нормальное русло", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Напомним, 21-22 декабря в Пекине прошла мирная палестино-израильская конференция. Известно, что в симпозиуме приняли участие советник главы Палестины Набиль Шаат и вице-спикер Кнессета Израиля Хилик Бар, а также сторонники мирного урегулирования имеющейся проблемы.

Дипломат подчеркнула, что прошедшее ранее мероприятие стало важной площадкой для нормализации палестино-израильских контактов. Она также выразила надежду на скорейшее улучшение отношений двух стран.
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