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Еврейский Дом может получить 20 мандатов 25.12 14:40   MIGnews.com

Еврейский Дом может получить 20 мандатов

Институт Геокартографии Израиля провел опрос общественного мнения о том, за кого бы голосовали израильтяне, если бы выборы в Кнессет прошли сегодня.

Опрос проведен впервые с того момента, как лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет сообщил о своем намерении выдвинуться на пост премьер-министра.

Опрос показал, что Еврейский Дом на выборах может получить 20 мандатов - огромный скачок по сравнению с результатами, показанными на выборах 2015 года (8 мандатов).

Опрос также показал, что Ликуд получит 24 мандата (вместо нынешних 27). При этом опрашиваемые исходили из предположения о том, что лидером Ликуда уже не будет Нетаниягу.

Еш Атид превратится в крупнейшую партию в Израиле - с 27 депутатскими мандатами.

Авода во главе с Ави Габаем упадет до 14 мандатов, Яадут А-Тора получит 9, Кулану - 7, Мерец и НДИ - по 5, а ШАС не преодолеет избирательный барьер.
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