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Министр финансов беженцам: не приезжайте в Швецию 25.12 17:09   MIGnews.com

Министр финансов беженцам: не приезжайте в Швецию

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон высказала сожаление в связи стем, что правительство страны, ключевым членом которого она является, приняло в нее 160 тысяч беженцев.

В интервью газете Андерссон сослалась на нехватку медицинского и учительского и медицинского персонала, посоветовала беженцам искать счастья в других странах.

Андерссон является членом социал-демократической партии Швеции. Она указала на нехватку рабочих мест для мигрантов и трудности с интеграцией в шведское общество, в качестве причин, по которым страна больше не может принимать мигрантов.

Андерссон заявила: “Интеграция не работает так, как ожидалось. Она не работала так и до осени 2015 года, но для меня очевидно, что мы не в состоянии принять большое количество беженцев, которых мы не в состоянии интегрировать. Это плохо для тех людей, которые приехали сюда, и это плохо для общества в целом”.
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