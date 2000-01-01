25.12 16:50 MIGnews.com

Нетаниягу предложил паломникам экскурсию по святым местам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил христиан в Израиле и во всем мире с Рождеством. Глава правительства записал специальное видео с поздравлением, которое было опубликовано на странице в Facebook.Нетаниягу заявил, что готов лично приветствовать христиан в Израиле и провести экскурсию для паломников по святым местам страны, отмечает Times of Israel."Я горжусь тем, что я являюсь премьер-министром Израиля – страны, которая всем говорит "Счастливого Рождества!" нашим христианским гражданам, и друзьям-христианам по всему миру.Я горжусь тем, что Израиль является страной, в которой христиане не только живут, но и процветают, так как мы верим в дружбу между людьми [разных конфессий]. Мы защищаем права каждого человека молиться в святых местах Иерусалима", - заявил Биньямин Нетаниягу.