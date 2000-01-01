25.12 17:51 MIGnews.com

В Иране утвердили смертную казнь "шпиону" Моссада

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Верховный суд Ирана одобрил смертный приговор, вынесенный ирано-шведскому ученому Ахмадреза Джалали. Иранского медика обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.По информации агентства ISNA, решение суда не подлежит обжалованию. Однако неизвестно, когда будет выполнено судебное постановление.Отметим, Джалали отбывает тюремное заключение с апреля прошлого года. Специалист по неотложной медицине, был приговорен к смертной казни за сотрудничество с Моссадом, что было крайне критично встречено правозащитниками, которые обвинили власти в преследовании обладателей двойного гражданства без какого-либо судебного разбирательства.