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В Иране утвердили смертную казнь `шпиону` Моссада | Фото: Thinkstock25.12 17:51   MIGnews.com

В Иране утвердили смертную казнь "шпиону" Моссада

Верховный суд Ирана одобрил смертный приговор, вынесенный ирано-шведскому ученому Ахмадреза Джалали. Иранского медика обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

По информации агентства ISNA, решение суда не подлежит обжалованию. Однако неизвестно, когда будет выполнено судебное постановление.

Отметим, Джалали отбывает тюремное заключение с апреля прошлого года. Специалист по неотложной медицине, был приговорен к смертной казни за сотрудничество с Моссадом, что было крайне критично встречено правозащитниками, которые обвинили власти в преследовании обладателей двойного гражданства без какого-либо судебного разбирательства.
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