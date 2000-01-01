25.12 17:30 MIGnews.com

Исраэль Кац: Абу Мазен проиграет эту дипломатическую войну

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в конференции экономического издания "Калькалист". Выступая на конференции, Кац заявил:"Прошло меньше месяца с момента исторической "иерусалимской декларации" Трампа. Сегодня Гватемала объявила о том, что принимает эстафету и тоже признает Иерусалим столицей Израиля, и даже намерена перенести сюда свое посольство"."Абу Мазен будет побежден в провозглашенной им дипломатической войне с США и Израилем, подобно тому, как была одержана победа над арабскими лидерами и армиями в Войне за независимость в 1948 году", - сказал министр Кац и продолжил:"Абу Мазен ведет себя подобно арабскому и палестинскому руководству тех времен, не признает решение о признании Иерусалима столицей Израиля, отрицает право евреев на свое государство и развязывает дипломатическую войну против США и Израиля.Он бойкотирует визит вице-президента США Майка Пенса и дает указание прервать любые связи с представителями США. Абу Мазен пребывает в эйфории, подобно капитану "Титаника", который веселится во время плавания, в то время как Эрдоган и Хаменаи раздувают ветер в парусах корабля. Он не понимает, что если не опомнится, то может утонуть, будучи затянутым в глубины истории", - заявил Кац.Кац предупредил, что "надвигается "политическое цунами", а он (Абу Мазен) убежден, что это легкое дуновение ветра"."Израиль никогда не поступится Иерусалимом, вечной столицей еврейского народа на протяжении вот уже 3000 лет ",- резюмировал министр Исраэль Кац.