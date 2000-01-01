25.12 18:24 MIGnews.com

ХАМАС пригрозил "закрыть" посольство США

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Один из основателей и лидеров группировки ХАМАС Махмуд аль-Захар пригрозил президенту Трампу, что как только палестинское движение "полностью освободит Палестину, то посольство США будет закрыто и все американские дипломаты будут депортированы".В интервью "Аль-Джазиры", аль-Захар заявил, что Штаты "пострадают от будущих геополитических обстоятельств", потому что "ислам превзойдет все ожидания". Как отмечает Times of Israel, интервью состоялось 17 декабря 2017 года."Даже прямо сейчас, вы работаете на евреев. Собственный дом Трампа является еврейским домом", - отметил лидер ХАМАСа.После того, как "Палестина" будет освобождена, будут "уничтожены не только евреи, но и их помощники и те, кто доверял и сотрудничал с ними, добавил Махмуд аль-Захар.Отвечая на вопрос о том, сдаст ли ХАМАС свое оружие в рамках подписанного соглашения с ФАТХом, лидер движения подчеркнул:"Наш ответ нет, и это "нет" больше, чем планета Земля. Мы не сложим ни одного оружия, ни одной пули", - добавил аль-Захар.