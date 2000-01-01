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flickr/Prime Minister of Israel 25.12 18:50   MIGnews.com

Биби приветствовал решение Гватемалы переместить посольство

В понедельник, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете. Во время своей речи, глава правительства приветствовал решение президента Гватемалы переместить свое посольство в Иерусалим.

В воскресенье, 24 декабря, Джимми Моралес объявил о переносе посольства Гватемалы в Иерусалим. Об этом лидер центральноамериканской республики сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Моралес принял данное решение после беседы с израильским премьером.

Выступая в Кнессете Нетаниягу заявил:

"Вчера я говорил с моим другом, президентом Гватемалы Джимми Моралесом.

Я поблагодарил его за поддержку Израиля при голосовании в ООН и выразил надежду, что Гватемала последует примеру президента Дональда Трампа, признает Иерусалим столицей Израиля и начнет процесс перевода посольства в Иерусалим".

После разговора с премьер-министром Нетаниягу президент Моралес сделал следующее заявление:

"Я говорил с премьер-министром Нетаниягу о прекрасных отношениях между нашими странами, сложившихся с тех пор, как Гватемала поддержала создание государства Израиль.

Одним из наиболее актуальных вопросов было возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим.
Я поручил министру иностранных дел начать координацию этого процесса. Благослови вас Бог".

Премьер-министр Нетаниягу добавил: "И я хочу с этой трибуны сказать президенту Гватемалы: Благослови вас Бог, мой друг, президент Моралес. Благослови Бог обе наши страны, Израиль и Гватемалу. Мы ждем вас здесь, в Иерусалиме.

Недавно я вам сказал, что будут и другие страны, которые признают Иерусалим столицей и объявят о переводе сюда своих посольств. И вот уже второе государство, и я повторяю: их будет больше, это только начало, и это важно".

Глава израильского правительства добавил, что вскоре и другие страны последуют примеру США.
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