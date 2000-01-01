Иран гарантирует поддержку ХАМАСу в войне с Израилем
Командующий спецподразделением "Эль-Кудс" в составе КСИР (Корпус стражей исламской революции) Касем Сулеймани пообещал, что Иран поддержит ХАМАС в войне с Израилем. Об этом сообщил лидер группировки в Газе Ихья Санвар в понедельник, 25 декабря.
Как отмечает Ynet, Сулеймани заверил лидера ХАМАСа о всесторонней поддержке в ходе телефонного разговора. Иранский командующий также дал гарантии в получении всех средств и ресурсов, необходимых для "борьбы за Иерусалим".
В последние недели Касем Сулеймани ведет интенсивные переговоры с боевым крылом ХАМАСа и "Исламским джихадом" после того, как ЦАХАЛ уничтожил несколько террористических туннелей, отмечает Ynet.
Как известно, отношения между сторонами продолжительное время были заморожены, однако после смены руководства ХАМАСа они заметно улучшились.
В августе 2017 года, Ихья Санвар подтвердил улучшение отношений с Тегераном. Тогда лидер группировки в секторе заявил, что Иран является "крупнейшим спонсором" деятельности ХАМАСа.
И ХАМАС, и Иран осудили президента США Дональда Трампа за его решение признать Иерусалим столицей Израиля. После того, как глава Белого дома официально объявил об этом, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал палестинцев к новой интифаде.
В последние недели, после признания США Иерусалима столицей Израиля, политический лидер ХАМАС Исмаил Ханий призвал к интифаде против Израиля.
Кроме того, как и ожидалось, после признания Иерусалима, вспыхнули масштабные протесты палестинцев на Западном берегу и в секторе.