25.12 19:29 MIGnews.com

Иран гарантирует поддержку ХАМАСу в войне с Израилем

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Командующий спецподразделением "Эль-Кудс" в составе КСИР (Корпус стражей исламской революции) Касем Сулеймани пообещал, что Иран поддержит ХАМАС в войне с Израилем. Об этом сообщил лидер группировки в Газе Ихья Санвар в понедельник, 25 декабря.Как отмечает Ynet, Сулеймани заверил лидера ХАМАСа о всесторонней поддержке в ходе телефонного разговора. Иранский командующий также дал гарантии в получении всех средств и ресурсов, необходимых для "борьбы за Иерусалим".В последние недели Касем Сулеймани ведет интенсивные переговоры с боевым крылом ХАМАСа и "Исламским джихадом" после того, как ЦАХАЛ уничтожил несколько террористических туннелей, отмечает Ynet.Как известно, отношения между сторонами продолжительное время были заморожены, однако после смены руководства ХАМАСа они заметно улучшились.В августе 2017 года, Ихья Санвар подтвердил улучшение отношений с Тегераном. Тогда лидер группировки в секторе заявил, что Иран является "крупнейшим спонсором" деятельности ХАМАСа.И ХАМАС, и Иран осудили президента США Дональда Трампа за его решение признать Иерусалим столицей Израиля. После того, как глава Белого дома официально объявил об этом, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал палестинцев к новой интифаде.В последние недели, после признания США Иерусалима столицей Израиля, политический лидер ХАМАС Исмаил Ханий призвал к интифаде против Израиля.Кроме того, как и ожидалось, после признания Иерусалима, вспыхнули масштабные протесты палестинцев на Западном берегу и в секторе.