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`Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни` 25.12 20:19   MIGnews.com

"Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни"

Министр обороны Авигдор Либерман сообщил, что законопроект о смертной казни для террористов будет вынесен на голосование в предварительном чтении 27 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 25 декабря.

Несмотря на критику со стороны главы контрразведки ШАБАК, глава оборонного ведомства напомнил, что даже "либеральный" Бостон требовал казни для подрывников Бостонского марафона 2013 года.

"Каждый новый террорист, который живет в израильских тюрьмах, служит стимулом для других террористов, чтобы похищать наших граждан, убивать солдат, а затем вступать в переговоры с Израилем и торговаться за освобождение других террористов в тюрьме", - заявил Либерман.

Ранее глава ШАБАКа выступил против смертной казни для террористов.
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