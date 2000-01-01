25.12 20:19 MIGnews.com

"Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни"

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Министр обороны Авигдор Либерман сообщил, что законопроект о смертной казни для террористов будет вынесен на голосование в предварительном чтении 27 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 25 декабря.Несмотря на критику со стороны главы контрразведки ШАБАК, глава оборонного ведомства напомнил, что даже "либеральный" Бостон требовал казни для подрывников Бостонского марафона 2013 года."Каждый новый террорист, который живет в израильских тюрьмах, служит стимулом для других террористов, чтобы похищать наших граждан, убивать солдат, а затем вступать в переговоры с Израилем и торговаться за освобождение других террористов в тюрьме", - заявил Либерман.Ранее глава ШАБАКа выступил против смертной казни для террористов.