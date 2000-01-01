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Спикер Кнессета: две страны намерены переместить посольство 25.12 20:50   MIGnews.com

Спикер Кнессета: две страны намерены переместить посольство

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что еще два государства намерены переместить свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он объявил во время выступления на специальной конференции активистов, состоявшейся в Кнессете в рамках подготовки к предстоящему заседанию ЦИК "Ликуда".

В понедельник, 25 декабря, Эдельштейн сообщил, что он провел беседы со спикерами еще двух стран. Представители других стран заявили ему о своей готовности переместить свои посольства в Иерусалим.

При этом спикер Кнессета не назвал, какие именно государства решили последовать примеру Соединенных Штатов и Гватемалы, отмечает Аруц Шева.
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