25.12 20:50 MIGnews.com

Спикер Кнессета: две страны намерены переместить посольство

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Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что еще два государства намерены переместить свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он объявил во время выступления на специальной конференции активистов, состоявшейся в Кнессете в рамках подготовки к предстоящему заседанию ЦИК "Ликуда".В понедельник, 25 декабря, Эдельштейн сообщил, что он провел беседы со спикерами еще двух стран. Представители других стран заявили ему о своей готовности переместить свои посольства в Иерусалим.При этом спикер Кнессета не назвал, какие именно государства решили последовать примеру Соединенных Штатов и Гватемалы, отмечает Аруц Шева.