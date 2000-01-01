26.12 07:07 MIGnews.com

Репатриантов перестанут подвергать унизительным проверкам

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На заседании парламенской комиссии по госконтролю, иницированном депутатом Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлией Малиновской, было принято решение о прекращении практики повторных проверок права на репатриацию выходцев из бывшего СССР со стороны МВД. Комиссии было предоставлено соответствующее заключение заместителя юридического советника правительства Дины Зильбер, с требованием от МВД незамедлительно прекратить проведение подобных проверок. Министерство внутренних дел обязано принять к исполнению и реализовать упомянутое решение в течение двух месяцев.В ходе заседания Юлия Малиновская заявила, что следует немедленно положить конец абсурдной ситуации, при которой каждый репатриант из бывшего СССР, который обращаяется с просьбой об упорядочении статуса своего супруга или иного близкого родственника, превращается в подрзреваемого и становится объектом унизительных проверок."Я рада, что МВД наконец приняло наши требования и эта дискриминационная практика будет прекращена. Нельзя мириться с ситуацией, при которой репатриантам из бывшего СССР раз за разом приходится доказывать МВД и возглавляющему это ведомство министру свое право на израильское гражданство", - подчеркнула Юлия Малиновская.