25.12 21:50 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Японии

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В понедельник вечером, 25 декабря, в Кнессете премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Японии Таро Коно.Глава израильского правительства, приветствуя главу японского МИД заявил:"Я рад снова видеть вас. Должен сказать, что более 20-ти лет назад, когда я впервые был избран, первой страной, которую я посетил в Азии, была Япония. Я сказал тогда, что у нас есть взаимодополняющие качества, которые могут создать прекрасное партнерство.Нам потребовалось некоторое время, но думаю, что визит премьер-министра Абэ, ваш визит, мой визит в Японию и связи, создавшиеся между нами за эти годы, указывают на наличие этого потенциала.Будущее принадлежит новаторам. Япония обладает большими возможностями в области науки, инженерии, промышленности и маркетинга. Израиль создал уникальные инновационные разработки во всех областях. Японские компании приходят в Израиль, и это является выражением уникального партнерства, которое, как я считаю, имеет бесконечные возможности.Мы оба живем в сложных регионах, но мы верны стремлению к процветанию, безопасности и миру, и я думаю, что каждому из нас проще достичь этого при помощи другого.В этом духе я вновь приветствую вас. Передавайте мои теплые приветствия премьер-министру Абэ".В свою очередь Таро Коно отметил:"Это мой первый визит в Израиль в качестве министра иностранных дел, но четвертый по счету. Благодаря вашему визиту в Японию, премьер-министр, я думаю, двусторонние отношения развиваются. В частности, за последние три года количество японских компаний в Израиле удвоилось, а объем японских инвестиций в Израиль вырос в 20 раз. Я считаю, что двусторонние отношения хорошо продвигаются вперед, и мы хотим продолжить это движение.Большое спасибо за вашу поддержку дня 65-летия установления двусторонних отношений, который отмечается в этом году, а в следующем году мы отметим 70-летие со дня создания государства Израиль. Я надеюсь, мы сможем воспользоваться возможностью и вывести наши отношения на следующий этап".