Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Еврокомиссар: ЕС должен договориться о миграционной реформе | Фото: Thinkstock25.12 09:54   MIGnews.com

Еврокомиссар: ЕС должен договориться о миграционной реформе

Страны-члены ЕС должны как можно скорее договориться о миграционной реформе в Европейском союзе, и проявить больше солидарности, когда вопрос назревает о приеме беженцев. Об этом заявил Еврокомиссар по миграции Димистрис Аврамопулос.

"Мы не можем согласиться со статусом-кво, когда одни государства ЕС вынуждены нести больше ответственности, чем другие", - приводит его слова немецкая газета Funke.

Также Арамопулос отметил, что миграционная политика Европы должна быть "справедливой и сбалансированной", какой она сейчас "не является". Также он заявил, что соответствующие решения должны быть приняты до лета 2018 года.

"Миграция будет в последующие годы занимать важное место в повестке дня в Европе и мире", - считает Аврамопулос, добавив, что Европа не может ждать нового кризиса, который напомнит о миграционных проблемах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:47
В Китае рассказали, когда в Израиле станет безопасней
14:40
Еврейский Дом может получить 20 мандатов
14:11
СМИ: США и Китай договорились о совместном сотрудничестве
13:07
В Берлине еврейскому школьнику пообещали отрезать голову
12:44
Активистка Femen разделась посреди главной площади Ватикана
12:32
Барак Равид и голосование Канады в ООН: анатомия фейк-ньюс
12:11
США объявили о сокращении финансирования ООН
11:48
45-летняя израильтянка умерла за рулем машины
11:38
Силы ВВС аравийской коалиции нанесли мощный удар по Йемену
11:36
Крушение Ту-154 под Сочи: СК исключил версию взрыва на борту
11:35
ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек
11:19
Видео: погром в ресторане в Нацерете  
11:07
Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых
10:37
27 декабря - забастовка в детских садах и школах Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus