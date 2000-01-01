25.12 09:54 MIGnews.com

Еврокомиссар: ЕС должен договориться о миграционной реформе

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Страны-члены ЕС должны как можно скорее договориться о миграционной реформе в Европейском союзе, и проявить больше солидарности, когда вопрос назревает о приеме беженцев. Об этом заявил Еврокомиссар по миграции Димистрис Аврамопулос."Мы не можем согласиться со статусом-кво, когда одни государства ЕС вынуждены нести больше ответственности, чем другие", - приводит его слова немецкая газета Funke.Также Арамопулос отметил, что миграционная политика Европы должна быть "справедливой и сбалансированной", какой она сейчас "не является". Также он заявил, что соответствующие решения должны быть приняты до лета 2018 года."Миграция будет в последующие годы занимать важное место в повестке дня в Европе и мире", - считает Аврамопулос, добавив, что Европа не может ждать нового кризиса, который напомнит о миграционных проблемах.