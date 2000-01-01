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26.01 11:26   MIGnews.com

В Сирии у террористов нашли европейское оборудование

Сирийская армия обнаружила у уничтоженных террористов в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру РЭБ европейского производства. Об этом сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, речь идет о радиостанциях и устройствах создающих помехи.

Сообщается, что накануне во время патрулирования сирийские военные наткнулись на не большую колону боевиков из 5 машин, которые были оснащены тяжелыми пулеметами. В результате столкновения было уничтожено два автомобиля исламистов, но одному джипу удалось сбежать. В оставшихся двух машинах сирийцы нашли большое количество боеприпасов к стрелковому оружию, экстремистскую литературу, и символику группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", члены которой проходят подготовку под руководством американских спецслужб в качестве формируемой правительством США "новой сирийской армии.

Также в центре предупредили о возможных террористических актах в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор, чтобы отвлечь правительственные силы, окружившие членов "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе, а также рассказали о планах прорыва террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток.

В конце декабря начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что американские военные подготавливают экстремистов на базе в Эт-Танфе, прикрываясь созданием "новой сирийской армии".
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