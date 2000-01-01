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flickr 26.01 10:53   MIGnews.com

“Перенос посольства создаст много проблем”

Адвокат из Гватемалы Винисио Мехия раскритиковал решение правительства страны переместить посольство в Израиле в Иерусалим. По словам юриста, власти Гватемалы нарушают международное право.

Кроме того, Винисио Мехия подал жалобу в Конституционный суд. Юрист отметил, что решение президента Джимми Моралеса о перемещении посольства “противоречит принципам, правилам и практике международного права в отношении палестино-израильского конфликта”.

Помимо этого, адвокат заявил, что лидер Гватемалы “нарушил правительственные стандарты”, объявив о переносе посольства на своей странице в Facebook.

Мехия подчеркнул, что о своем решение Моралес должен был соощить через официальные каналы министерства иностранных дел.

При этом юрист отметил, что решение может быть принято, но только на основе решения всенародного референдума.
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