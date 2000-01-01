26.01 11:45 MIGnews.com

Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН

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Израильский певец Амир Бенаюн получил американскую визу в пятницу утром, 26 января. Теперь артист сможет отправиться в Нью-Йорк, чтобы принять участие в церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста, сообщает Аруц Шева.Ранее МИД сообщил музыканту, что ему предстоит пройти несколько собеседований, по результатам которого, ему возможно будет выдана виза. На очередное собеседование Бенаюн отказался ехать.“Я больше не пойду в посольство, потому что моя еврейская гордость для меня важнее”, - заявил артист.Однако теперь певец исполнит песню “The Last Survivor” вместе с другими исполнителями – Давидом Даором и Мири Мессикой. Композиция будет исполнена на иврите, английском и арабском языках.