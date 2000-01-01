26.01 12:55 MIGnews.com

Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн

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Израиль и Хорватия близки к соглашению о продаже боевых самолетов F-16. Об этом сообщает Jerusalem Post в пятницу, 26 января.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович договорились продвигать сделку по поставке ВВС Хорватии снятых с вооружения ЦАХАЛа боевых самолетов F-16.Стоимость сделки - около 500 тысяч долларов.К такому решению стороны пришли во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Израильские самолеты F-16 должны прибыть на замену 12 истребителям МиГ -21 советского производства.Израиль предложил Хорвании приобрести самолеты, списываемые ЦАХАЛом в связи с закупкой боевых самолетов пятого поколения F-35.