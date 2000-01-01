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Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн | Фото: Thinkstock26.01 12:55   MIGnews.com

Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн

Израиль и Хорватия близки к соглашению о продаже боевых самолетов F-16. Об этом сообщает Jerusalem Post в пятницу, 26 января.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович договорились продвигать сделку по поставке ВВС Хорватии снятых с вооружения ЦАХАЛа боевых самолетов F-16.

Стоимость сделки - около 500 тысяч долларов.

К такому решению стороны пришли во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Израильские самолеты F-16 должны прибыть на замену 12 истребителям МиГ -21 советского производства.

Израиль предложил Хорвании приобрести самолеты, списываемые ЦАХАЛом в связи с закупкой боевых самолетов пятого поколения F-35.
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